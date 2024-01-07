يحتاج جراحة فورية.. مايكل بولتون يعلن إصابته بورم في الدماغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم مايكل بولتون الجمهور بإعلانه عن إصابته بسرطان الدماغ، وحاجته للخضوع إلى جراحة عاجلة.

وكشف النجم العالمي البالغ من العمر 70 عاماً عن الخبر الحزين عبر صفحته عبر منصات التواصل وكتب في منشور: “أريد أن أبدأ بتمنياتي للجميع بعام جديد سعيد وصحي للغاية. وأريد أيضاً أن أشارككم أن عام 2023 انتهى بي الأمر إلى مواجهة بعض التحديات غير المتوقعة”.

وأضاف: “قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة، تم اكتشاف إصابتي بورم في المخ، الأمر الذي يتطلب جراحة فورية”.

وتابع المغني الحائز على جائزة غرامي: “بفضل فريقي الطبي الرائع، كانت الجراحة ناجحة.. أنا الآن أتعافى في المنزل وعائلتي تدعمني بالحب والاهتمام”.

وأرفق المنشور بتعليق كتب فيه “أرسل لكم الكثير من الحب وأتمنى لكم يا أشقائي الصحة والعافية. تستحقون ذلك”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر مايكل بولتون الحزين وانهالت عليه التعليقات التي تمنت له الصحة والسلامة.