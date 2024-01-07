عائلتها دعمتها بعد الطلاق.. شقيق أنجلينا جولي يكشف أسراراً عن حياتها وعلاقتها بأطفالها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبدى جيمس هافن، شقيق النجمة أنجلينا جولي دعم عائلتها الكامل بعد طلاقها من النجم العالمي براد بيت، مؤكداً أن من أولوياته الآن حمايتها والتواجد بجانب أطفالها.

وأكد الشاب في لقاء مع المذيعة جيسيكا إنتنر، خلال استضافته في برنامج “90who10” انه يدعم شقيقته في الفترة الأخيرة بعدما باتت حياتها الشخصية حديث الصحافة والجمهور بسبب خلافاتها مع طليقها.

واعترف جيمس بشعوره بأنه مضطر لتغيير حياته من أجل إعطاء الأولوية لعائلته وقال: “هنا بدأ كل شيء، بدأت بحمايتها هي وأطفالها. وأعددت ترتيب حياتي حتى أتمكن من التواجد إلى جانبها ومساعدتها مهما كانت الظروف”.

وأضاف: “أريد أن أكون هناك من أجلهم أو من أجلها، مهما كانت ما تمر به”، مشيراً إلى أنه من المهم بالنسبة له أن يكون حاضراً لمساعدة أطفال شقيقته، خاصة خلال هذه الفترة لأنها سنوات تكوينهم، وهي في غاية الأهمية”، مشيراً إلى أنهم “أصبحوا شبابا في أوائل العشرينيات من عمرهم، أعتقد أن مساعدتها في رعايتهم أمر طبيعي جداً وأريد أن أكون هناك معهم في أي وقت”.

وجاء هذا التصريح بعدما كشفت انجلينا أنها وأطفالها “كان عليهم القيام بالكثير من العلاج” بعد الانفصال.

يذكر أن المحكمة أعطت في البداية جولي وبراد مُنح حضانة مشتركة لأطفالهما عام 2021. وبعدها، ألغى القاضي الحكم ولم يتم حلّ مشكلة حضانة أطفال الثنائي القاصرين بعد.