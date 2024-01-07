آسر ياسين يروي كواليس فيلم “شماريخ”.. وهكذا يقضي أوقاته بعيدًا عن الفن

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: حقق فيلم النجم المصري آسر ياسين الجديد “شماريخ” إيرادات ضخمة في وقت قصير من طرحه بالسينمات المصرية والسعودية، وقدم فيه تجربة سينمائية مختلفة حملت طابع الأكشن والإثارة على طريقة السينما الأمريكية.

وفي حوار له مع مجلة لها “لها” كشف آسر ياسين عن كواليس الفيلم؛ وتعاونه للمرة الثانية مع النجمة أمينة خليل، وحقيقة ترشيحه للفنان الراحل مصطفى درويش ليشارك بالعمل، كما تحدث أيضًا عن ردود الأفعال للجمهور السعودي والمصري على الفيلم، وتحقيقه إيرادات كبيرة تخطت 20 مليون جنيه في أقل من أسبوعين من طرحه بالسينمات، وكيفية قضائه لأوقاته بعيدًا عن الفن.

ما الذي جذبك لتقديم فيلمك الجديد “شماريخ”؟

حينما عرض عليَّ المخرج عمرو سلامة قصة الفيلم أعجبتني جدًّا، ولم يكن هناك اسم مناسب لها سوى “شماريخ” بالفعل، بالإضافة إلى أنه حمل توليفة مميزة بين روح وطعم أفلام الزمن الماضي مع مزيج من الروح المعاصرة أيضًا .

هل أرهقك تقديم مشاهد أكشن كثيرة في الفيلم؟

أسعى جاهدًا أن أقدم كل تفاصيل عملي الفني بجدية وضمير، فحينما أقدم مشاهد أكشن وإثارة وحركة في فيلم سينمائي جديد لي؛ يجب أن تظهر بصورة جيدة للمشاهدين، مثلما نرى أفلام الأكشن العالمية، لا أقول إننا نقدم أفلامًا للإثارة بمستوى أفلامهم، لكن على الأقل تشبه النوعية التي يقدمونها في العالم قدر الإمكان.

هل لك ذكريات مع الشماريخ في حياتك قبل تقديم هذا الفيلم؟

بالفعل فقد تعرضت لإصابة في مرة أثناء قيامي بإشعال شيء معين “شمروخ”؛ قبل انتشار هذه الظاهرة في ملاعب كرة القدم منذ سنوات، والمقصود من الشماريخ أن الإنسان يكون بداخله أمر معين يريد أن يخرجه للنور فيقوم بإشعال شيء معين وتلك هي الشماريخ .

هل توقعت أن يحقق فيلم “شماريخ” إيرادات كبيرة في فترة قصيرة من طرحه بالسينمات تصل إلى 20 مليون جنيه حتى الآن؟

لم أتوقع هذه الإيرادات الكبيرة لكن كنت أثق أنني قدمت عملا سينمائيا جيداً للجمهور، وسعدت بالعمل مع النجمة أمينة خليل مرة أخرى فيه؛ بعد تعاوننا معاً في فيلم “صاحب المقام”، وكذلك المخرج عمرو سلامة؛ وشركة الإنتاج لم تبخل أبدا بأي إمكانيات ليظهر الفيلم بأفضل صورة.

ما الذي يجمع بين شخصيتك وشخصية “رؤوف” بطل الفيلم؟

أقدم في كل عمل فني لي شخصية جديدة، لكن يجب أن تكون قريبة مني في شيء معين، وشخصية رؤوف بالفيلم ما أعجبني بها أنه شخص؛ برغم سلوكه طريقًا سيئًّا في الحياة، لكن كانت لديه نية أن يتطهر من أفعاله السيئة في نهاية الفيلم، كان يريد أن يفعل أشياء جيدة ليكون إنسانًا سويًّا، ودائمًا أنا أسعى لفعل أمور جيدة في حياتي .

ما سبب تأجيل طرح الفيلم برغم انتهائه منذ فترة طويلة؟

بذلت جهدًا ووقتًا كبيرًا في تحضيرات الفيلم؛ أنا وجميع فريق العمل لأكثر من سنة تقريباً، وكنا نريد أن تأخذ هذه التحضيرات وقتها الكافي حتى نقدم عملًا سينمائيًا غير تقليدي للجمهور .

كيف وجدت استقبال الجمهور السعودي للفيلم الأيام الماضية؟

الحمد لله ردود الأفعال على الفيلم كانت مميزة، برغم أنها المرة الأولى التي يشارك لي فيلم سينمائي بالسعودية، وبمهرجان مهم بها مثل البحر الأحمر الدورة الثالثة، لكن رد فعل الجمهور المصري كان يهمني أيضًا .

هل صحيح أنك قمت بترشيح الفنان الراحل مصطفى درويش ليشاركك الفيلم؟

بالفعل رشحته لفيلم “شماريخ”، وسعدت جدًّا بالعمل معه في أكثر من عمل فني، وكان وجهه خيرًا عليَّ في جميع هذه الأعمال .

ظهرت الفترة الماضية بلوك مختلف ما سر ذلك؟

لأنني أجسد في العام الجديد شخصية مختلفة عني وهي “الشايب”، بفيلم “ولاد رزق 3” مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وكوكبة من الفنانين إخراج طارق العريان، والفيلم سيكون مفاجأة كبيرة للجماهير العربية، وتم توفير إمكانيات مادية وفنية ضخمة له .

تشارك أيضًا في فيلم جديد بعنوان “فرقة الموت” كيف ترى هذه التجربة في مشوارك الفني؟

ستكون تجربة سينمائية مختلفة، لأنني أجسد فيها شخصية صعيدي للمرة الأولى مع النجم أحمد عز، والفيلم تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، وتشاركنا بطولته النجمة منة شلبي، وسيكون من الأفلام المهمة في عام 2024 .

كيف تقضي وقتك بعيدًا عن الفن؟

معظم وقتي أكون منشغلًا بتصوير أعمالي الفنية؛ سواء السينمائية أو التلفزيونية، لذلك أحرص حينما أكون متفرغًا على قضاء وقت طويل مع أسرتي، والجلوس في المنزل مع زوجتي وأبنائي، وأكون مستمتعًا للغاية بقضاء وقت معهم بعيدًا عن العمل الفني .