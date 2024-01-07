بالفيديو – مفاجأة مميّزة لليلى علوي على المسرح والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ فريق عمل مسرحية “الصندوق الأحمر” الفنانة ليلى علوي بالاحتفال بعيد ميلادها على خشبة المسرح، بعد انتهاء العرض.

وظهرت ليلى علوي بعد انتهاء العرض لتحية الجمهور لتفاجأ بنجلها خالد يصعد على المسرح وهو يحمل قالب حلوى كبيراً للاحتفال بها، ليلتف حولها أبطال المسرحية ويغنون لها احتفالًا بعيد ميلادها وسط تفاعل كبير من الجمهور، وتمنت للجميع سنة سعيدة.

يُذكر أن مسرحية “الصندوق الأحمر” بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومروة عبد المنعم ورنا رئيس ونور إيهاب وطارق الإبياري وميمي جمال وسليمان عيد.

من ناحية أخرى، تنتظر ليلى علوي عرض فيلمين لها في دور السينما، الأول هو “آل شنب”، ويشاركها البطولة كل من لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

والفيلم الثاني هو “مقسوم”، ويشاركها البطولة شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.