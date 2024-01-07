غنام غنام: "مقامات الحب والسلام" تحية عراقية للعرب فى افتتاح مهرجان المسرح العربى

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير غنام غنام، مسئول التدريب والتأهيل في الهيئة العربية للمسرح، وهي الجهة المنظمة لمهرجان المسرح العربي إن حفل الافتتاح في بغداد سيكون حفلاً مهيبًا والعراق أعد عدته لذلك، وهناك عمل بعنوان (مقامات الحب والسلام) يقدمه 86 فنانًا عراقيًا، وهو عمل كبير سيكون تحية من العراق للعرب جميعًا، كما سيشهد الافتتاح احتفاليةً باليوم العربي للمسرح عبر كلمة الفنانة اللبنانية نضال الأشقر التي ستقدم رسالة اليوم العربي للمسرح التي كتبتها خصيصا للمهرجان، أيضًا سنشهدُ تكريم 23 شخصية تم اختيارهم دعمًا لمسيرة الفنان ودوره.

يشارك في الدورة المقبلة عشرون عرضًا مسرحيًا، تأهلت للمهرجان في تنافس عالٍ، تحمل تجارب وحساسيات فنية لافتة، منها ثلاثة عشر تتنافس على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعرض "مترو غزة" من فلسطين يفتتح عروض المهرجان، وتشهد الدورة مجالاً فكريًا ينظم على مدار ثمانية أيام، ويشهد مؤتمرًا فكريًا موسعا يشارك فيه ما يزيد على مائة وستة وثلاثين باحثًا فنانًا، وهناك ندوة خاصة بالمسرحيين العراقيين المهجريين تحت عنوان (التأثر والأثر) ويشارك فيها ثلاثة عشر فنانًا عراقيًا من حول العالم، وندوة محكمة للمرحلة النهائية للمسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي للعام 2023 تحتضنها كلية الفنون بجامعة بغداد بحضور لجنة التحكيم والمتنافسين وأساتذة الكلية وطلبتها.