شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون دولار تفصل فيلم Wonka من تحقيق 400 مليون دولار عالميًا في شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب إيرادات فيلم Wonka من تخطى حاجز الـ 400 مليون دولار، حيث وصلت إيرادات العمل إلى 398 مليونًا و924 ألف دولار عالميًا، منذ طرحه يوم 15 ديسمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 154 مليونًا و524 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و244 مليونًا و400 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Wonka مع أحلامه في افتتاح متجر في مدينة تشتهر بالشوكولاتة، يكتشف الشاب الفقير ويلي ونكا أن هذه الصناعة يديرها كارتل من صانعي الشوكولاتة الجشعين.

فيلم Wonka من بطولة كل من تيموثي شالاميت، جوستاف داى، موراي ماك آرثر، بول جي ريموند، بيرتي كابلان، إيسي سوتي، كوبنا هولدبروك سميث، ماتيلدا تاكر، توم ديفيس، أوليفيا كولمان، كالاه لين، باترسون جوزيف.