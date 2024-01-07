شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذهب تايلور سويفت وحبيبها لـ حفل جوائز الجولدن جلوب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تحضر المغنية العالمية تايلور سويفت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، الذى سيقام اليوم، ويأمل العديد من المعجبين أن ينضم إليها حبيبها ترافيس كيلسي.

ويقال إن سويفت (34 عامًا) ستحضر الحفل حيث تم ترشيح فيلمها "Taylor Swift: The Eras Tour" ضمن فئة الإنجازات السينمائية وشباك التذاكر التي تم إنشاؤها حديثاً، إلى جانب أفلام مثل "Barbie" و"Oppenheimer".

وحقق الفيلم رقمًا قياسيًا جديدًا في شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية وحقق 250 مليون دولار عالميًا، لذلك يبدو من الممكن جدًا أن تنهي سويفت الليلة على أعلى مستوى.



تايلور سويفت وحبيبها ترافيس كيلسي

ومع ذلك، الشيء الوحيد الذي لا يجب أن تراهن عليه هو رؤية كيلسي معها، حيث سيكون نجم اتحاد كرة القدم الأميركي متواجدًا في ملعب SoFi، حيث من المقرر أن يواجه فريق Los Angeles Chargers.

خاصة وأن انطلاق المباراة الساعة 1:25 ظهراً، بينما سيبدأ لـ Golden Globes والسجادة الحمراء من الساعة 3:30 مساءً، ونتيجة لذلك، من المحتمل أيضًا ألا تتمكن سويفت من تشجيع كيلسي من المدرجات، كما فعلت في العديد من مبارياته هذا الموسم.

ولكن هناك فرصة لأن ينضم كيلسي إلى سويفت في حفل ما بعد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.

ومع ذلك، كشفت مصادر لـ Page Six، أنه كان من المقرر أن يستقل كيلسي رحلة إلى مدينة كانساس سيتي بعد المباراة.

يمثل ترشيح سويفت لجوائز هذا العام خامس ترشيح لها لجائزة جولدن جلوب وأول ترشيح لها خارج فئة أفضل أغنية أصلية.