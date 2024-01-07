الجهات المختصة تصدر قراراً جديداً في قضية المتهم في حادث وفاة أشرف عبد الغفور

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر قراراً جديداً يتعلق بحادثة وفاة الممثلة المصري أشرف عبد الغفور.

وقررت الجهات المختصة، إحالة الفنان التشكيلي المتهم في حادث وفاة أشرف عبد الغفور بعد الاصطدام بسيارته للمحاكمة الجنائية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر في وقت سابق، إخلاء سبيل الفنان التشكيلي المتهم في حادثة الوفاة.

وتقرر إخلاء السبيل بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

يبذكر أن أشف عبد الغفور كان قد رحل عن عالمنا مساء الأحد 3 كانون الأول/ ديسمبر، إثر حادث تصادم سيارة، وشيع جثمانه ظهر الأثنين ورافقت الممثلة ريهام عبد الغفور جثمان والدها في سيارة نقل الموتى وصولا إلى المسجد.

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