غدا.. المطربة سمية درويش في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي المطربة سمية درويش في سهرة غنائية، غد الإثنين في تمام العاشرة مساء على قناة الحياة ببرنامج "واحد من الناس"

وتشدو سمية درويش بباقة من أجمل الأغاني وتتحدث عن ألبومها الذي أصدرته وعمرها 16 سنة، وأغنيتها الشهيرة بعنوان "قلب وراح" والتي فازت بجوائز عديدة

كما تتحدث عن تجربتها كملحنة وممثلة، وأيضًا عن ألبوماتها الفنية (بقيت بتوحشني)، (مش سهلة)، (جديدة)، وأهم وأقرب الأغاني إلى قلبها، كما تتحدث عن مشاركتها بالغناء في عدد من الأعمال الفنية في فيلم "نقطة رجوع" وفيلم "كشف حساب" ومسلسل "بركة"، ومسلسل "بنت من الزمن ده"، ومشاركتها بالتمثيل في فيلم "كشف حساب"