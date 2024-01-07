“ما خذاك الوقت”.. شذى حسون تعود بقوّة للأغنية الخليجية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة العراقية شذى حسون أغنيتها الجديدة بعنوان “ما خذاك الوقت”، مستكملة من خلالها طرح أغنيات ألبومها الجديد مع شركة “لايف ستايلو ستوديوز”، وعرض كليب الأغنية بشكل حصري عبر قناة الشركة الرسمية على مواقع “يويتوب”.

أغنية “ما خذاك الوقت” هي باللهجة الخليجية، وشكلت عودة قويّة للنجمة شذى حسون للأغنية الخليجية بعد غياب، حيث قدمت من الألبوم خلال الأشهر الماضية أغنيتي “حلم عمري” و “على ما أظن” اللهجة المصرية.

تنتمي الأغنية إلى اللون الغنائي الدارمي، وتناولت موضوع الخيانة بطريقة جديدة من حيث الوصف والشرح لموضوع الخيانة.

واختارت شذى حسون أن تبدأ العام الجديد ٢٠٢٤ بأغنية “ما خذاك الوقت” على أن تطرح خلال الأسابيع القادمة أغنيتها الخليجية الثانية بعنوان “كان واضح”.

الجدير ذكره أن أغنية “ما خذاك الوقت” هي من كلمات سمر البحرينية والحان وتوزيع عبدالله عبدالمجيد، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز. وصدرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب إذ تم تصوير العمل في دبي تحت إدارة المخرج عادل سرحان.