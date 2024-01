شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كلوم وتوم كوليتز على السجادة الحمراء لحفل جولدن جلوب الـ81 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل للسجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب، Golden Globes الـ81، كل من: هيدي كلوم وتوم كوليتز فيما حضر كل من: جيليان أندرسون وجوليا جارنر وإريكا ألكسندر، لينضموا إلى الممثلة جوليا شلايبفر والفنان جيلاني ألادين والممثلة المغربية صوفيا بيرناس وجوستين هارتلي، والمخرج فيل لورد والفنان ماريو لوبيز والمخرج كريس ميلر، والألماني كريستيان فريدل.

الحفل يتنافس فيه صناع السينما والدراما في 27 فئة، ومن المقرر أن يذاع على شبكة CBS وParamount+، ومن المقرر توزيع الجوائز خلال حفل ممتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وتأتي المنافسة كالتالي:

السينما:

أفضل فيلم سينمائي – موسيقي أو كوميدي

“Barbie”

“Poor Things”

“American Fiction”

“The Holdovers”

“May December”

“Air”

أفضل فيلم سينمائي – دراما

“Oppenheimer”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Past Lives”

“The Zone of Interest”

“Anatomy of a Fall”

أفضل فيلم سينمائي – لغة أجنبية

“Anatomy of a Fall”

“Io Capitano”

“Past Lives”

“Society of the Snow”

“The Zone of Interest”

أفضل سيناريو – فيلم سينمائي

“Barbie”

“Poor Things”

“Oppenheimer”

“Killers of the Flower Moon”

“Past Lives”

“Anatomy of a Fall”

أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائي

“Addicted to Romance,” Bruce Springsteen, “She Came to Me”

“Dance the Night,” Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson and Andrew Wyatt, “Barbie”

“I’m Just Ken,” Mark Ronson and Andrew Wyatt, “Barbie”

“Peaches,” Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond and John Spiker “The Super Mario Bros. Move”

“Road to Freedom,” Lenny Kravitz, “Rustin”

“What Was I Made For?” Billie Eilish & Finneas, “Barbie”

أفضل ممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

ويليم دافو، " Poor Things "

روبرت دي نيرو، " Killers of the Flower Moon "

روبرت داوني جونيور "Oppenheimer"

ريان جوسلينج "Barbie"

تشارلز ميلتون، " May December "

مارك روفالو، " Poor Things "

أفضل ممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

إيميلي بلانت عن "Oppenheimer"

دانييل بروكس عن فيلم " The Color Purple "

جودي فوستر عن فيلم "Nyad"

جوليان مور، " May December "

روزاموند بايك، "Saltburn"

دافين جوي راندولف، "The Holdovers"

أفضل ممثل في فيلم سينمائي – موسيقي أو كوميدي

نيكولاس كيج " Dream Scenario "

تيموثي شالاميت " Wonka "

مات ديمون " Air "

بول جياماتي، " The Holdovers "

خواكين فينيكس "Beau Is Afraid"

جيفري رايت، " American Fiction"

أفضل فيلم "أنيميشن" رسوم متحركة

“The Boy and the Heron”

“Elemental”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“Suzume”

“The Super Mario Bros. Movie”

“Wish”

أفضل ممثل في فيلم سينمائي – دراما

برادلي كوبر " Maestro "

ليوناردو دي كابريو " Killers of the Flower Moon "

كولمان دومينجو " Rustin "

باري كيوجان " Saltburn "

سيليان ميرفي، " Oppenheimer "

أندرو سكوت، " All of Us Strangers "

أفضل ممثلة في فيلم سينمائي – دراما

ليلي جلادستون، " Killers of the Flower Moon "

كاري موليجان، "Maestro"

ساندرا هولر، " Anatomy of a Fall "

أنيت بينينج عن فيلم "Nyad"

جريتا لي، "Past Lives"

كايلي سبايني "Priscilla"

أفضل ممثلة في فيلم سينمائي – موسيقي أو كوميدي

فانتازيا بارينو، " The Color Purple "

جينيفر لورانس عن فيلم " No Hard Feelings "

ناتالي بورتمان عن فيلم " May December "

مارجوت روبي "Barbie"

إيما ستون عن فيلم " Poor Things "

أفضل مخرج – فيلم سينمائي

برادلي كوبر "Maestro"

جريتا جيرويج، "Barbie"

يورجوس لانثيموس، " Poor Things "

كريستوفر نولان "Oppenheimer"

مارتن سكورسيزي " Killers of the Flower Moon "

سيلين سونج "Past Lives"

أفضل موسيقى تصويرية

جيرسكين فيندريكس، " Poor Things "

لودفيج جورانسون، "Oppenheimer"

ميكا ليفي، " The Zone of Interest "

دانيال بيمبرتون، " Spider-Man: Across the Spider-Verse "

روبي روبرتسون، " Killers of the Flower Moon "

“The Boy and the Heron”