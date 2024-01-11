“أبو نسب” يتصدر شباك التذاكر السعودي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر الفيلم الكوميدي “أبو نسب” بطولة محمد عادل إمام، شباك التذاكر السعودي، لهذا الأسبوع، مُحققاً 2.75 مليون ريال (733.5 ألف دولار) لـ49.1 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 7.64 مليون ريال (2.03 مليون دولار) لـ135.7 ألف تذكرة، وفقاً لبيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

لاحقه بالمركز الثاني، الفيلم السعودي “مندوب الليل”، للمخرج علي الكلثمي، والذي حقق 2.44 مليون ريال (652.8 ألف دولار)، لـ49 ألف تذكرة، ليتجاوز إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 4 أسابيع، أكثر من 20.8 مليون ريال (5.56 مليون دولار) لـ412 ألف تذكرة.

وشهدت الأفلام المعروضة في صالات السينما السعودية، زخماً جماهيرياً كبيراً، فيُعرض 30 فيلماً متنوعاً ما بين عربي وأجنبي لكبار النجوم، وحققت هذه الأفلام إيرادات ضخمة على مدار الأسبوع الماضي، بلغت 13.15 مليون ريال (3.5 مليون دولار) بواقع 248.6 ألف تذكرة مباعة.

وتستقبل دور العرض السعودية، 6 أفلام جديدة، بالتزامن مع نهاية الأسبوع الجاري، لتنضم إلى قائمة المنافسة على صدارة شباك التذاكر هناك، وهي: فيلم الأنيمشن Johnny Puff Secret Mission، وفيلم الرعب Lord of Misrule، وفيلم الحركة والإثارة الأميركي The Beekeeper، إخراج ديفيد آير.

كما سيُعرض 3 أفلام مصرية دفعة واحدة، وهي “الإسكندراني” في أول بطولة سينمائية للفنان أحمد العوضي، و”الحريفة” الذي يُمثل أول بطولة أيضاً للفنان الشاب نور خالد النبوي، وأخيراً “أنا وابن خالتي” للثنائي بيومي فؤاد وسيد رجب.

وكشفت بيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع، عن قائمة Top Ten في شباك التذاكر السعودي، حيث جاء الفيلم السعودي “حوجن” إخراج ياسر الياسري، بالمركز الثالث في أول أسبوع له هناك، مُحققاً 1.35 مليون ريال (360.3 ألف دولار) لـ26.2 ألف تذكرة، لاحقه فيلم Night Swim، الذي حقق 1.3 مليون ريال (363.5 ألف دولار) لـ25.4 ألف تذكرة.

وتراجع فيلم Wonka، إخراج بول كينج، إلى المركز الخامس، مُحققاً 1.25 مليون ريال (335.6 ألف دولار) لـ23.5 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الشهر الماضي 7.55 مليون ريال (2.01 مليون دولار) لـ137.9 ألف تذكرة مباعة.

وفي أول أسبوع له، جاء فيلم “عصابة عظيمة” التي تعود من خلاله إسعاد يونس، إلى شاشة السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، بالمركز السادس، مُحققاً 920.6 ألف ريال (245.5 ألف دولار) لـ17.7 ألف تذكرة.

وذهب المركز السابع، إلى الفيلم الأميركي Aquaman 2 إخراج جيمس وان، محققاً 901.7 ألف ريال (240.4 ألف دولار) لـ15.1 ألف تذكرة، لاحقه بالمركز الثامن فيلم الأنيميشن Dophine Boy، الذي حقق في أسبوعه الأول هناك، 323.9 ألف ريال (86.3 ألف دولار) لـ7.2 آلاف تذكرة.

ويواصل الفيلم الهندي Dunki، بطولة شاروخان، تراجعه، إلى جاء هذا الأسبوع بالمركز التاسع، مُحققاً 339 ألف ريال (90.4 ألف دولار) لـ7.1 آلاف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ3 أسابيع الأخيرة حوالي 3 مليون ريال (805 ألف دولار) 64.7 ألف تذكرة.

ورغم مرور أسبوع واحد على عرض الفيلم Ferrari، في صالات السينما السعودية، إلا أنه تذيل قائمة Top Ten في شباك التذاكر هناك، محققاً 294 ألف ريال (87.4 ألف دولار) لـ4.5 آلاف تذكرة.