يتكتمان عن وجهتهما لأسباب أمنية.. الأمير ويليام وكيت ميدلتون في رحلة سرّية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدأ الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت ميدلتون نشاطاتهما في عام 2024 برحلة سرّية إلى الخارج في شهر شباط (فبراير) المقبل.

وكشفت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية أن الرحلة تهدف الى تكريم القوات المسلحة، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى حول وجهتها لأسباب أمنية.

وكان الملك تشارلز الثالث قد أسند إلى ويليام وكيت أدواراً عسكرية جديدة، فتولّى أمير ويلز منصب العقيد العام لفوج “ميرسيان” وسلاح الجو في الجيش والعميد الجوي الملكي الفخري في وادي سلاح الجو الملكي البريطاني، وتم تعيين الأميرة كيت قائدة عامة لسلاح الأسطول الجوي والعقيدة الأعلى لحرس الملكة الأولى.

وزار ويليام في عام 2023 الماضي القواعد العسكرية البريطانية في رزيسزو جنوب شرقي بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وخلال زيارته لقاعدة دفاع جوي، قال الأمير ويليام: “شكراً لاستضافتي اليوم. أردت فقط أن آتي إلى هنا شخصياً لأقول شكراً لكم على كل ما تفعلونه”. وأضاف: “أنتم تقومون بعمل مهم جداً هنا والدفاع عن حرياتنا أمر مهم أيضاً، والجميع في الوطن يدعمونكم بقوة»، مشدداً على أن «كل ما تفعلونه مع البولنديين لتوفير السلامة مهم حقاً… يُسعدني مقابلتكم ونتمنى لكم حظاً سعيداً”.