توماس هاردي إبن الريف وصوت الطبقة العاملة .. اليكم محطات عن حياته في ذكرة وفاته

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم ذكرى وفاة الشاعر والروائي البريطامي توماس هاردي المولود في بوكهامبتون العليا، دورست، إنجلترا في 2 يونيو 1840، وهو الابن الأكبر لتوماس هاردي وجيميما (هاند) هاردي.

كان والده بنّاءً وبناءً. نقلت والدته حبها للقراءة والكتب لابنها. عاش هاردي حياة منعزلة إلى حد ما في الحقول المفتوحة في المنطقة. نشأ وعاش ويختبر الحياة الريفية، والتي تظهر بشكل بارز في العديد من رواياته. استمر تعليمه في المدرسة الابتدائية حتى بلغ السادسة عشرة من عمره، وفي ذلك الوقت تم إرساله للتدريب المهني مع جون هيكس، وهو مهندس معماري محلي.

بحلول عام 1862، عندما كان عمره 22 عامًا، غادر هاردي إلى لندن للعمل كرسام في مكتب آرثر بلومفيلد. أثناء وجوده في لندن، تأثر هاردي بأعمال تشارلز سوينبيرن، وروبرت براوننج، وتشارلز داروين (مؤلف كتاب أصل الأنواع، 1856). أجبرت الحالة الصحية السيئة هاردي على العودة إلى منطقته الأصلية في عام 1867، حيث عمل مرة أخرى لدى هيكس ومع مهندس معماري آخر، جي آر. كريكماي.

توقف تعليم هاردي بسبب عمله كمهندس معماري. لقد أراد الالتحاق بالجامعة ويصبح قسًا أنجليكانيًا، لكن نقص الأموال وتراجع اهتمامه بالدين أبعد هاردي عن تلك الهواية وتوجه أكثر نحو الدراسة الذاتية للشعر والكتابة. جرب هاردي الكتابة عندما كان عمره 17 عامًا وكتب لسنوات بينما كان مهندسًا معماريًا ممارسًا. تم رفض مخطوطته الروائية الأولى، الرجل الفقير والسيدة (1867-1868)، من قبل العديد من الناشرين، لكن أحد المحررين، جورج ميريديث، شجعه، وهكذا شرع هاردي في تحسين أسلوبه. القصة الثانية، علاجات يائسة (1871)، تم قبولها ونشرها. تُظهر روايته التالية، تحت شجرة غرينوود (1872)، أن هاردي الأكثر صقلًا أصبح الآن في أسلوبه الخاص.

بحلول عام 1870، أرسل صاحب العمل هاردي لبدء مشروع ترميم كنيسة سانت جوليوت في كورنوال. هنا التقى بزوجته الأولى، إيما لافينيا جيفورد، التي تزوجها هاردي عام 1874. شجعت إيما هاردي على الكتابة، وبحلول عام 1872، ترك هاردي الهندسة المعمارية ليكرس وقته لمسيرته الأدبية.

عندما ترك هاردي حياته المهنية كمهندس معماري، فعل ذلك بعقد لمدة 11 قسطًا شهريًا من حكاية، زوج من العيون الزرقاء، في مجلة كورنهيل. لقد حافظت سمعته كأحد الروائيين الجدد في إنجلترا على عائلة هاردي منذ ذلك الوقت فصاعدًا. الرواية التالية، بعيدًا عن الحشد المجنون (1874)، قدمت إعداد منطقة ويسيكس، وهو أيضًا مكان تيس. الروايتين التاليتين، عودة السكان الأصليين (1878) وعمدة كاستربريدج (1886)، جعلتا هاردي كاتبًا رائعًا.

نشر هاردي روايتين أخريين، تيس أوف ذا دوربرفيل (1891) وجود الغامض (1895)، والتي كانت آخر أعماله الخيالية الطويلة. تحدت الروايات الأخيرة أحاسيس القراء الفيكتوريين بمواقف أثارت الكثير من الريش الفيكتوري: الجنس غير الأخلاقي، والقتل، والأطفال غير الشرعيين، والعيش غير المتزوج معًا. ساعد الجدل والانتقادات الساخنة حول هذين الكتابين هاردي على اتخاذ قرار بأنه يفضل كتابة الشعر. في الواقع، لقد تأثر بشدة من انتقادات أعماله لدرجة أن هاردي لم يكتب رواية أخرى.

كتب هاردي قصصًا قصيرة وقصائد ومسرحيات لبقية حياته. ظهر مجلدان آخران من الشعر والقصص القصيرة، السلالات: دراما الحروب النابليونية (1903-1908) وكلمات الشتاء (1928)، وهو مجلد شعري. كان هاردي غزير الإنتاج خلال هذه الفترة، حيث كتب حوالي 900 قصيدة حول مجموعة متنوعة من المواضيع. في عام 1912، توفيت زوجة هاردي، إيما، منهية 20 عامًا من "القطيعة المنزلية". في عام 1914، تزوج هاردي من فلورنس إميلي دوجديل، وعاش معها حتى وفاته في 11 يناير 1928.

تم دفن جثة هاردي في دير وستمنستر في ركن الشاعر، بينما دفن قلبه في ستينسون، إنجلترا، بالقرب من قبور أسلافه وزوجته الأولى إيما. ودُفنت زوجته الثانية فيما بعد بالقرب من زوجها.