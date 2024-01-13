حذف حسابات مشاهير سعوديين على TikTok .. والسبب !

أثارت منصة التواصل الاجتماعي TikTok ضجة كبيرة في المملكة بعد حذف عدد كبير من حسابات المشاهير السعوديين، وذلك بسبب انتهاكهم قواعد المنصة والترويج لمنصة أخرى.

من بين الأسماء البارزة التي تم حذف حساباتها كان سعود القحطاني وقعيد المطيري المعروف بقعيد المجد، وكانت حساباتهما تحظى بشعبية كبيرة على TikTok.

تأتي هذه الخطوة بعد زيارة شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لمنصة TikTok، إلى الرياض. ومن المرجح أن تكون هذه الزيارة قد ساهمت في تسليط الضوء على الترويج غير المسموح به لمنصات أخرى على حساب TikTok.

تعمل منصة TikTok على تنظيم المحتوى وفقًا لسياساتها الداخلية، وتحظر بشكل صارم الترويج لمنصات أخرى. وتأخذ المنصة إجراءات صارمة ضد المستخدمين الذين يخالفون هذه السياسات، بما في ذلك حذف الحسابات.