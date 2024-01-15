ميرنا وليد - بيروت - شكرت الفنانة التونسية لطيفة كل من واساها بوفاة والدتها، وقدم لها واجب التعازي.

وكتبت لطيفة: "قد ايه الواحد محتاج في الظروف الصعبة القاسية دي ان الناس اللي بتحبه بجد تبقى جنبه .. شكرا ليكم كلكم على محبتكم ومنسادتكم ليا ولأخواتي وعائلتي

وشكرا لكل من اتصل وظروفه ماسمحتش له بالتواجد وشكرا لكل من زارني في تونس وفي مصر ربنا يخليكوا ليا انتوا السند الحقيقي ليا في هذه الحياه .. وربنا يرحم أمي ويسكنها فسيح چناته يا رب

ولا اراكم الله مكروه فى عزيز".

كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة برسالة شكر لكل من واساها برحيل والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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