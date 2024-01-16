هل تحتفل تايلور سويفت بخطوبتها من ترافيس كيلسي في الصيف المقبل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مصادر مقرّبة من النجمة تايلور سويفت ونجم اتحاد كرة القدم الأميركي، ترافيس كيلسي، أنّ الثنائي يخططان لعقد خطوبتهما خلال الصيف المقبل.

وبحسب موقع “الصفحة السادسة”، أشارت المصادر إلى أنّ ترافيس سيخطب تايلور في الصيف، لأنّه لم يرد أن يقوم بذلك خلال الشتاء، لأنّهما لا يريدان أن يقول الناس إنّهما تسرّعا في قرارهما، بخاصة أنّ علاقتهما لم يمض عليها عام واحد بعد.

وقال المصدر: “تايلور وترافيس ناقشا الموضوع ووضعا خطة. سيخطبان في الذكرى السنوية الأولى لزواجهما في تموز (يوليو)”، نافياً أن يكون ترافيس سيتقدّم لخطبة تايلور في عيد الحب.

وكانت قد انتشرت أخبار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي تفيد أنّ ترافيس طلب الإذن من والد تايلور، سكوت سويفت، للتقدّم لها بالزواج، وحصل على مباركته على الفور.

يُذكر أنّ أول ظهور علني للثنائي كان أثناء حضور سويفت مباراة كانساس سيتي تشيفز في ملعب أروهيد في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

ومذذاك شوهد الثنائي في مناسبات عدة برفقة بعضهما البعض. وقد كشفت سويفت في مقابلة لها مع مجلة “تايم” أّن علاقتهما بدأت قبل ظورهما العلني الأول معاً وكانا بالفعل يتواعدان منذ فترة.