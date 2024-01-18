لقاء رومانسي بين إيرينا شايك وتوم برادي في نيويورك.. شاهدوا الصور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت عارضة الأزياء الشهيرة إيرينا شايك ونجم الـ NFL المتقاعد توم برادي الشائعات مجدداً بعد لقاء رومانسي جمعهما في مطعم Brasserie Fouquet’s New York في قلب مدينة نيويورك.

واستمر اللقاء لأكثر من ساعتين وبدا مثيراً، إذ كان الثنائي يتبادلان الحديث العميق وسط أجواء رومانسية.

وظهر النجم الرياضي في اللقاء الذي استمر لمدة ساعتين بإطلالة بسيطة عملية، فيما تألقت إيرينا بفستان أسود أنيق، وذكر موقع TMZ أن توم تولي سدد الفاتورة التي شملت وجبة برغر بقيمة 30 دولاراً.

يأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من تواجدهما سوياً في ميامي، وبعد شهر من رصد إيرينا وهي تدخل منزل توم في نيويورك، مما أثار الشائعات حول عودة العلاقة بينهما.

وكانت عارضة الأزياء في إحدى المقابلات لها في نوفمبر من عام 2023 قد رفضت التعليق على الشائعات التي تتعلق بعلاقتها مع توم، مؤكدة على حقها في الاحتفاظ بحياتها الشخصية بعيداً عن الضوء.

وكانت عدسات الباباراتزي قد رصدت الثنائي سوياً في يوليو من العام المنصرم، في سيارة رولز رويس سوياً بعد أن أمضت الوقت قبل ذلك في منزله في لوس أنجلوس أيضاً، ومن ثم تزايدت الشائعات أكثر بعد حضورهما حفل زفاف جو نحماد في سردينيا، إيطاليا.

على الرغم من الشائعات، أكد مصدر لـ DailyMail في أكتوبر 2023 أن العلاقة بينهما لم تتطور بسبب انشغال توم بأعماله وكونه أباً مهتماً لابنه، مضيفاً أنه “إذا كان لديه المزيد من الوقت للحب، فإنه سيكون متفرغاً له وربما تطورت علاقته بإيرينا”.

وكانت إيرينا شايك قد ارتبطت سابقاً بالنجم برادلي كوبر في ربيع 2015، وذلك بعد أن انفصلت هي عن لاعب كرة القدم الشهير البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعلى هذا الأساس بقيت علاقتها ببرادلي سرية لفترة، قبل أن تحمل وتنجب ابنتهما ليا.

ولكن في يوليو من عام 2019 وبعد 4 أعوام من الحب انفصل الثنائي بشكل ودي وهما يحافظان على علاقة صداقة حتى اليوم.