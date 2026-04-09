254 قتيلاً و1165 مصاباً حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المتزامنة التي استهدفت عددا من المناطق في لبنان أمس وخاصة العاصمة بيروت ، إلى 254 قتيلاً و1165 مصاباً.

وذكرت المديرية في بيان إن عناصرها عملت على تنفيذ عمليات الإسعاف وإجلاء الجرحى ونقل القتلى من المواقع المستهدفة إضافة إلى إنقاذ عدد من الأشخاص الذين كانوا محتجزين تحت الأنقاض "في ظل ظروف ميدانية بالغة الخطورة والتعقيد.

وأضافت أن الفرق المختصة تواصل عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض في عدد من المواقع ما يرجح ارتفاع الحصيلة مع استمرار الأعمال الميدانية.