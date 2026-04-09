تكنولوجيا: سامسونج تتوقع أرباحًا قياسية في الربع الأول من العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوقع سامسونج تحقيق أرباح تشغيلية قياسية خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع أشباه الموصلات.

وتشير التقديرات إلى وصول الأرباح إلى نحو 57.2 تريليون وون كوري، أي ما يزيد عن 38 مليار دولار، وهو أعلى رقم ربعي في تاريخ الشركة، ويمثل ارتفاعًا بنسبة 753٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

كما تكشف التوقعات عن قفزة كبيرة في الإيرادات، حيث يُرجح أن تبلغ المبيعات 133 تريليون وون، مقارنة بـ93.84 تريليون وون في الربع الرابع من 2025، و79.14 تريليون وون في الربع الأول من العام نفسه. وبذلك قد تتجاوز أرباح الربع الأول وحدها إجمالي أرباح سامسونج خلال عام 2025 بالكامل.

ويعود هذا الأداء القوي بشكل رئيسي إلى قطاع الذاكرة، إذ تواصل سامسونج الهيمنة على سوق شرائح HBM المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مع طلب متزايد من شركات كبرى مثل جوجل وميتا وأمازون ومايكروسوفت وOpenAI. كما يستمر الطلب المرتفع على شرائح DRAM وNAND في دعم نمو الإيرادات.

وتشير توقعات المحللين إلى إمكانية وصول أرباح سامسونج التشغيلية إلى نحو 220 مليار دولار خلال 2026، مع احتمالية ارتفاعها إلى 330 مليار دولار في 2027، في ظل استمرار الطفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

