تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z TriFold يعود للولايات المتحدة مع إعادة التخزين الأخيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد شهور من الترقب والتوقعات، كشفت سامسونج أخيرًا عن هاتف Galaxy Z TriFold في ديسمبر من العام الماضي.

ومع ذلك، أوقفت الشركة هذا الهاتف القابل للطي الفاخر بعد ثلاثة أشهر فقط، سواء في الولايات المتحدة أو في كوريا الجنوبية، موطن الشركة. وأُشير إلى أن الدفعة القادمة من Galaxy Z TriFold ستكون الأخيرة للولايات المتحدة، ومن المتوقع وصولها قريبًا.

بالنسبة لأولئك الذين فاتهم الحصول على Galaxy Z TriFold بسبب محدودية المخزون وحصرية الإصدار، ستتاح لهم فرصة أخيرة لامتلاكه. حيث ستوفّر سامسونج الهاتف القابل للطي عبر المتجر الإلكتروني ومتاجر Samsung Experience في الولايات المتحدة يوم 10 أبريل.

ومن المتوقع أن يكون المخزون محدودًا كالعادة، ومن المرجح أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يُطرح فيها الهاتف للبيع.

يحتوي موقع سامسونج على عداد تنازلي يشير إلى موعد توافر Galaxy Z TriFold، والذي ينتهي عند الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 10 أبريل. ويجب على المهتمين بالتسجيل قبل انتهاء العداد للحصول على فرصة لشراء الهاتف. ويتوفر الهاتف بتكوين واحد فقط، ويبلغ سعره 2,899 دولارًا.

على الرغم من أن سامسونج لم تُوضح سبب الإيقاف بدقة، إلا أنه يُقال إن تكلفة إنتاج الهاتف كانت مرتفعة جدًا، وأنه لم يُصمّم ليكون منتجًا مصنعًا بكميات كبيرة. ومع ذلك، تعمل الشركة بالفعل على الجيل الثاني، بالإضافة إلى نموذج منزلق يكشف عن شاشة أكبر.

