تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 09-04-2026

نجح سعر المؤشر بتداولات يوم أمس باستئنافه للهجوم الصاعد ليسجل بذلك الهدف الرئيسي المستقر عند 24230.00 والذي يشكل بدوره لحاجز قوي لنلاحظ تفعيله مباشرة للهجوم التصحيحي الهابط باستقراره حاليا قرب 23890.00.

نود التنويه إلى أن الثبات المتكرر دون الحاجز المذكور سابقا وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيزيد ذلك من فعالية المسار التصحيحي للفترة الحالية لنتوقع محاولة استهداف السعر لمستوى 23720.00, أما نجاح السعر باختراق الحاجز والاستقرار أعلاه سيفتح باب الوصول نحو محطات إيجابية جديدة لنتوقع تشكيل مستوى 24505.00 للمحطة الرئيسية الأولى امامه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 23720.00 و 24150.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي