تكنولوجيا: الكشف عن هاتف موتورولا القابل للطي القادم بتصميم فاخر بلمسات من الخشب وألكانتارا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن إطلاق هواتف Razr القابلة للطي الجديدة على شكل صدفية أصبح وشيكًا. في الوقت الحالي، تركز موتورولا على جهاز Razr Fold، المقرر توفره لاحقًا هذا الشهر على الصعيد الدولي.

ومع ذلك، تشير كثرة التسريبات الأخيرة لسلسلة Razr 70 إلى أن هاتفي Razr 70 وRazr 70 Ultra ليسا بعيدين عن الإطلاق.

للتوضيح، كشفت مصادر متعددة عن تفاصيل جهاز Razr 70 الأسبوع الماضي. والآن، تابع كل من Android Headlines وOnLeaks بتسريب معلومات مماثلة عن Razr 70 Ultra.

هذه المرة، تمكنت المصادر من الحصول على صور رسمية تُظهر الهاتف القابل للطي الراقي القادم من موتورولا.

ويتميز اللون البني من الهاتف بنقشة خشبية مشابهة لهواتف Razr القابلة للطي السابقة، بينما يقدم لون Orient Blue الأزرق لمسة نهائية من ألكانتارا.

وحتى الآن، لم تؤكد موتورولا موعد إطلاق هواتفها القابلة للطي الجديدة، ومن غير المرجح أن تصدر الشركة أي تصريحات إضافية قبل فتح الطلبات المسبقة على جهاز Razr Fold في 11 أبريل.

