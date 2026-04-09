تكنولوجيا: غورمان يؤكد إطلاق iPhone Fold في سبتمبر وفق الجدول المخطط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نفى تقرير جديد وجود تأخير في تطوير هاتف iPhone Fold، مؤكدًا أن أبل لا تزال تسير وفق الجدول الزمني المخطط للإطلاق في سبتمبر. وكان تقرير سابق قد أشار إلى مشاكل خلال مرحلة الاختبارات الهندسية قد تؤدي إلى تأجيل الجهاز عدة أشهر.

وأوضح مارك غورمان من Bloomberg، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن تطوير الهاتف القابل للطي يسير كما هو مخطط، مع توقع الكشف عنه إلى جانب iPhone 18 Pro. كما أشار إلى أن الجهاز قد يتوفر للبيع في نفس الفترة أو بعده بفترة قصيرة.

ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الكميات الأولية محدودة بسبب تعقيد عملية تصنيع الشاشة القابلة للطي ومكونات أخرى مثل المفصل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وأكد التقرير أن الجدول الزمني قد يتغير لاحقًا، خاصة أن الإنتاج لم يدخل بعد مرحلة التوسع الكامل.

