نشرت الصحفية, والشاعرة, السودانية, المعروفة داليا الياس, مقطع فيديو قصير عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو جاء بعد تصاعد أزمة التسريبات الصوتية بين مطربة شهيرة ويوتيوبر معروف. وقالت داليا الياس, محذرة في رسالة توعوية: (البجيب ليك كلام بشيل منك والفتنة بتقل القلوب, وتخرب العلاقات, وتهدم البيوت العامرة). وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (ما توروني بقولوا عني شنو, خلوني على عماي, وخلوني أشيل أجر الغافلين, ما تجيبوا لينا قوالة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد تصاعد أزمة التسريبات الصوتية.. الشاعرة داليا الياس تحذر: (ما تجيبوا لي قوالة وخلوني على عماي أشيل أجر الغافلين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.