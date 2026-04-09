"صحة أبوظبي" تمدّد تشغيل 12 مركزاً للرعاية الأولية على مدار الساعة في أبوظبي والعين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع «عيادات صحة» التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، عن تمديد ساعات العمل في عدد من مراكز الرعاية الأولية لتقديم خدماتها 24 ساعة يومياً، ويشمل عدد منها خدمات الرعاية العاجلة، في خطوة تعكس تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية ورفع جاهزية منظومة الرعاية وقدرتها على تلبية احتياجات أفراد المجتمع بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

ويأتي هذا التوسّع ضمن جهود تطوير نموذج رعاية متكامل يتمحور حول الفرد ويتطور باستمرار، من خلال إتاحة خدمات متكاملة وشخصية ووقائية في متناول أفراد المجتمع كافةً، ومتاحة في أي وقت، وقادرة على التعامل مع الحالات العاجلة بكفاءة وفاعلية، ما يسهم في تخفيف العبء على أقسام الطوارئ في المستشفيات وتعزيز استدامة الخدمات، وتحسين تجربة المرضى ونتائجهم الصحية.

وتعمل مراكز الرعاية الأولية في كل من مزيد وسويحان 24 ساعة يومياً، وتقدّم خدمات الرعاية العاجلة لأفراد المجتمع. ومُددت ساعات العمل في عشرة مراكز رعاية صحية أولية أخرى لتصبح 24 ساعة يومياً، في كل من الهيلي والعامرة والهير ونعمة والقوع والبطين والزعفرانة والباهية ومدينة محمد بن زايد وبني ياس، استعداداً لبدء تقديم خدمات الرعاية العاجلة خلال الربع الثاني من عام 2026، ضمن خطة توسّع مرحلية تهدف إلى تعزيز التغطية الجغرافية وتلبية الطلب على الخدمات.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «يمثل توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الأولية على مدار الساعة، إلى جانب تعزيز خدمات الرعاية العاجلة في الإمارة خطوة محورية في مسيرتنا لبناء منظومة صحية أكثر مرونة واستباقية وكفاءة، قادرة على الاستجابة باستمرار لاحتياجات أفراد المجتمع والأسر. إن سهولة الوصول إلى الرعاية في الوقت والمكان المناسبين تعد ركيزة أساسية من ركائز جودة الرعاية، ولذلك ستنعكس هذه الخطوة على تحسين النتائج الصحية وتجربة المرضى ككل، وتسهم في تعزيز استدامة الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم رعاية فعالة ترتقي بصحة المجتمع وجودة الحياة».

وقال راشد القبيسي الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيورهيلث» :«بدعم من دائرة الصحة – أبوظبي، وتماشياً مع توجهات (بيورهيلث)، نشهد اليوم إنجازاً يعكس دور عيادات صحة الراسخ في تقديم الرعاية التي تتمحور حول المريض وتلبية الاحتياجات المتنوّعة للأفراد والأُسر وتسهيل وصولهم للخدمات في جميع المناطق مع تشغيل عدد من عيادات صحة لتقديم خدماتها على مدار الساعة ودمج الرعاية العاجلة في مراكز مختارة، مما يعكس التزامنا المستمر بتقديم رعاية صحية عالمية المستوى ودعم صحة المجتمع على المدى الطويل».

ويعكس هذا التوجه حرص دائرة الصحة – أبوظبي على تطوير الخدمات ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم توسيع نطاق الخدمات ضمن مجموعة من مراكز الرعاية الأولية المختارة لتشمل خدمات الرعاية العاجلة، ضمن النسخة المحدثة من معايير أقسام الطوارئ والرعاية العاجلة المعلنة في أكتوبر ونوفمبر 2025، التي تضمن تكامل مستويات الرعاية وتعزيز الجودة والسلامة، واستدامة الخدمات.

وتقدم مراكز الرعاية الأولية خدمات متكاملة وشخصية تركز على الوقاية، تشمل إدارة الأمراض المزمنة والحادة، وتوفير اللقاحات، إلى جانب التثقيف الصحي والدعم النفسي والتنسيق مع الأطباء المتخصصين حسب الحاجة، ترسيخاً لدورها في دعم رحلة الأفراد والأسر نحو صحة أفضل في كل مرحلة من مراحل الحياة.