في أوّل ظهور بعد وفاة شقيقه.. أحمد حلمي يدعم الأطفال مرضى القلب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أوّل ظهرو له منذ وفاة شقيقه الأكبر، حرص الفنان أحمد حلمي على دعم الأطفال مرضى القلب، وذلك من خلال زيارة لأحد المستشفيات الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب.

ونشر رئيس مجلس أمناء المستشفى عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، مجموعة صور وثّقت زيارة أحمد حلمي الى المستشفى، وكتب معلّقاً عليها: “كان من دواعي سروري أن يكون صديقي النجم أحمد حلمي والقيام بجولة عامة في مختلف الأقسام في المستشفى والإشادة بالخدمات الطبية المتميزة المقدّمة لعلاج أطفالنا بالكامل مجاناً… رسم الابتسامة على وجوه أطفالنا الغاليين لا يُقدَّر بثمن حقاً”.

يُذكر أن أحمد حلمي مرّ الفترة الماضية بحالة من الحزن الشديد بعد وفاة شقيقه الأكبر خالد إثر إصابته بمرض في القلب، وقد نعاه بقصة مؤثرة، حيث روى عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” موقفاً مؤثراً عن شقيقه الراحل، بعدما أكد أنه حصل على اسمه قبل سنوات طويلة، فعند ولادة أخيه الأكبر رغبت أمه في تسميته أحمد فيما أراد أبوه تسميته بخالد؛ لأنه نَدَر أن يسمّي مولوده الأول خالد. لذا أصرت أمه على تسمية المولود الثاني أحمد… وأضاف: “وهكذا أخذتُ اسم أخي وأخذ هو اسمي”… وعلّق على ذلك قائلاً: “تبدلت أسامينا ولكن بقي العمر كما هوـ الله يرحمك يا مَن تحمل اسمي”.