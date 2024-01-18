بالحجاب.. درة تروّج لمسلسل “إثبات نسب” في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّجت الفنانة درّة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” لمسلسلها الدرامي الجديد “إثبات نسب”، والذي تخوض به الموسم الرمضاني المقبل.

ونشرت درة مجموعة صور من كواليس المسلسل، ظهرت في إحداها مرتديةً الحجاب، وعلّقت عليها بالقول: “نوال… إثبات نسب”، وظهرت في صورة أخرى مع عدد من فريق العمل.

ويشارك درّة في بطولة مسلسل “إثبات نسب” كلٌ من: محمود عبدالمغني، صدقي صخر، هند عبدالحليم، محسن محيي الدين، إسلام جمال، ولاء الشريف، لبنى ونس…، وهو من تأليف محمد ناير وجمال رمضان، وإخراج أحمد عبده.

من ناحية أخرى، أوشكت درّة على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل “الذئب” بطولة هاني سلامة، حيث تجسد فيه شخصية طبيبة نفسية تواجه العديد من المشاكل والصعاب… ومن المقرر عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأسابيع المقبلة.

يُذكر أن آخر ظهور درامي لدرّة، كان في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “الأجهر”، وهو بطولة: عمرو سعد وسيد رجب ومحمود قابيل… ومن إخراج ياسر سامي.