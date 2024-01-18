فن ومشاهير

نقيب الممثلين يكشف حقيقة تدهور صحة والد أحمد السعدني

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار عن تدهور صحة الفنان الكبير صلاح السعدني، وهو ما أثار القلق في الوسط الفني وبين جمهور الفنان الكبير.

وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ”لها” حقيقة الأخبار التي تم تداولها حول تدهور الحالة الصحية للفنان القدير صلاح السعدني، مؤكداً أنه لا صحة لكل ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن السعدني بصحة جيدة، ويتواصل دائماً مع نجله أحمد، ولو كان هناك أي جديد في الأمر فلماذا يُخفيه؟

وطلب أشرف زكي من مروّجي الشائعات المغرضة عن الفنانين أن يكفّوا عن ذلك، مشدّداً على الصحافيين بضرورة التأكّد من صحة الأخبار قبل نشرها.

يُذكر أن الفنان صلاح السعدني يغيب عن الساحة الفنية والمناسبات الاجتماعية منذ سنوات عدة، وقد أكد الفنان أحمد السعدني أن والده لا يرغب في الظهور الإعلامي ويعيش حياته في هدوء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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