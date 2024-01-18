نقيب الممثلين يكشف حقيقة تدهور صحة والد أحمد السعدني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار عن تدهور صحة الفنان الكبير صلاح السعدني، وهو ما أثار القلق في الوسط الفني وبين جمهور الفنان الكبير.

وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ”لها” حقيقة الأخبار التي تم تداولها حول تدهور الحالة الصحية للفنان القدير صلاح السعدني، مؤكداً أنه لا صحة لكل ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن السعدني بصحة جيدة، ويتواصل دائماً مع نجله أحمد، ولو كان هناك أي جديد في الأمر فلماذا يُخفيه؟

وطلب أشرف زكي من مروّجي الشائعات المغرضة عن الفنانين أن يكفّوا عن ذلك، مشدّداً على الصحافيين بضرورة التأكّد من صحة الأخبار قبل نشرها.

يُذكر أن الفنان صلاح السعدني يغيب عن الساحة الفنية والمناسبات الاجتماعية منذ سنوات عدة، وقد أكد الفنان أحمد السعدني أن والده لا يرغب في الظهور الإعلامي ويعيش حياته في هدوء.