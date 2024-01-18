شيرين رضا تردّ على انتقادات تصريحاتها عن ألبوم عمرو دياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي”، ردّت الفنانة شيرين رضا على الانتقادات التي طاولت تصريحاتها عن عدم استماعها حتى الآن لألبوم الفنان الكبير عمرو دياب.

وقالت شيرين إنها بالفعل تنوي سماع ألبوم عمور دياب الجديد قبل أن تسافر قريباً، مؤكدةً أن سبب تأخّرها في سماع أغنياته هو انشغالها الفترة الماضية.

وأضافت: “واحدة من أعز صاحباتي قريبة مني بتقولّي الألبوم حلو أوي وسمعته أكتر من 50 مرة، وأنا بإذن الله ناوية أسمعه”.

يُذكر أنه يُعرض لشيرين رضا حالياً في دور السينما فيلم “مقسوم”، وقد كشفت تفاصيل دورها فيه قائلةً: “أقدّم في الفيلم دور مطربة معتزلة، وهي شخصية جديدة ومختلفة لم أجسّدها من قبل”.

وأضافت: “تدرّبت كثيراً على بعض الآلات الموسيقية من أجل تصوير الفيلم على الرغم من أنني كنت موهوبة بذلك، ولكن عدم الممارسة أفقدني القدرة على العزف”.الفيلم هو بطولة: ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، حول ثلاث فتيات كوّنّ فرقة للعزف والغناء في تسعينيات القرن الماضي، إلا أنهن لم يستمررن بها، لكن تضطرهن الظروف لمعاودة إنشاء الفرقة بعد ثلاثين سنة.