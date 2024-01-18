أبطال “هجّان” في الرياض بالتزامن مع عرضه في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت دور السينما في المملكة العربية السعودية اليوم (الخميس) بعرض الفيلم السعودي “هجّان” الذي أنتجه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).

وأقيم العرض الخاص للفيلم في سينما “موڤي” بالرياض بحضور أبطاله عزام النمر ومحمد هلال وتولين بربود…

ويتناول الفلم العلاقة الوجدانية التي تربط بين الإبل ومُلاكها، ويتزامن عرض الفلم مع إعلان المملكة تسمية عام 2024 بـ”عام الإبل”.

وتدور أحداث “هجّان” حول مطر وأخيه غانم اللذين يعيشان في صحراء منطقة تبوك (شمال غربي المملكة)، ويؤدي وقوع حادث مأساوي إلى اتجاه مطر لمنافسات سباق الهجن للاحتفاظ بناقته حفيرة، وبعدما يستغله مالك الهجن القاسي جاسر؛ يصبح على الصبي مطر بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة، في دراما مليئة بالتشويق.

وشارك في إنتاج “فيلم كلينك” وهو للمخرج أبوبكر شوقي، ومن كتابة عمر شامة ومفرج المجفل، ومن بطولة عبدالمحسن النمر، وعمر العطاوي، والشيماء طيب، وعزام النمر، وتولين بربود وإبراهيم الحساوي.

يذكر أن الفيلم عرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضمن قسم “روائع عربية”، مطلع الشهر الماضي، وحاز على إشادة النقاد الذين عدوا هذا العمل الضخم بمثابة نقلة جديدة لصناعة الأفلام السعودية. وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان الأفلام الدولي في تورونتو الكندية، خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، ضمن قسم “الاكتشافات” الذي قدم كبار المخرجين من حول العالم.