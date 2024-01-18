توقيف أرنولد شوارزنيجر في مطار ميونيخ بسبب ساعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أُوقف نجم هوليوود أرنولد شوارزنيجر في مطار ميونيخ (جنوب ألمانيا)، الأربعاء، بسبب عدم تصريحه للجمارك عن ساعة ثمينة كانت معدة للبيع، بحسب ما أفادت السلطات الجمركية الألمانية لوكالة فرانس برس.

وقال الناطق باسم الجمارك توماس مايستر إن الممثل الأميركي النمساوي البالغ 76 عاماً، الذي وصل إلى ألمانيا آتياً من الولايات المتحدة، قد يتمكن من مواصلة رحلته، لكن سيتعين عليه ترك ساعته في ميونيخ.

وبدأت إجراءات جنائية بتهمة الاحتيال الضريبي ضد الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا، وقال مايستر إنه كان ينبغي على شوارزنيجر التصريح عن الساعة للجمارك ودفع ضريبة عنها، لأنها ستبقى في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية التي كشفت أولاً ما حصل، فإن البطل السابق لأفلام The Terminator، وConan the Barbarian أراد طرح هذه الساعة الباهظة للبيع في مزاد الخميس، خلال حفل عشاء في منتجع كيتزبوهيل النمساوي الشهير للتزلج.

خلال هذه الأمسية، ستُطرح أعمال فنية وقطع ثمينة للبيع، وسيعود ريع المبيعات لدعم مشاريع مناخية مختلفة لنجم هوليوود.