هاني سلامة يروّج لمسلسله الرمضاني برسالة لجمهوره.. هذا ما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان هاني سلامة، على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة له روّج من خلالها لمسلسله الرمضاني الجديد “أمير العوامري”.

ووجه هاني من خلال تعليقه على الصورة رسالة لجمهوره قال فيها: “أمير العوامري.. إن شاء الله نقدر نقدم عمل يليق بكم مع كوكبة كبيرة من النجوم”.

مسلسل “أمير العوامري” من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ويشاركه في البطولة النجوم خالد زكي وأحمد صفوت ومحسن محيي الدين وهاجر الشرنوبي وسوسن بدر وسلوى خطاب ومي سليم وميرهان حسين، وهو يتكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي

ومن ناحية أخرى، انتهى هاني سلامة مؤخرًا من تصوير مسلسل “الذنب”، والذي تدور أحداثه في عشر حلقات، ويشارك فيه كل من درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، ويجسد هاني خلال الأحداث شخصية طبيب نفسي.

وهو يعد العمل الرابع الذي يجمع بين هاني سلامة ودرة، حيث شاركا سويًا في فيلم “الأولة في الغرام” عام 2007، ومسلسل “نصيبي وقسمتك” في 2016، و”بين السما والأرض” في رمضان 2021.