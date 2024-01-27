بعد البلبلة.. ميرهان حسين تكشف حقيقة ارتباط خطيبها السابق بـ شيرين عبد الوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ميرهان حسين عن العديد من أسرار حياتها الشخصية والعملية وحقيقة ارتباط خطيبها السابق بالفنانة شيرين عبد الوهاب، إضافة إلى أسباب قرارها باعتزال الفن وسر عودتها.

وقالت ميرهان في تصريحات صحافية: “إن خبر اعتزالي أكثر من مرة كانت مجرد شائعة، لكني بالفعل اعتزلت الفن مرة واحدة فقط بعد شعوري بالإحباط وعدم التقدير من صناع الدراما والسينما، لكني لمست بعد قراري حب زملائي في الوسط الفني فكان قرار العودة”.

وعن ظهورها بخسارة وزن واضحة الفترة الماضية، قالت ميرهان إنها بذلت جهدًا كبيرًا لتخسر الوزن، بهدف الظهور بشكل أصغر وأنحف على الشاشة، بعد تعليقات الجمهور الذين أكدوا أنها تبدو في الواقع أنحف وأصغر بكثير مما تظهر على شاشات التلفزيون”.

وعن كيفية حفاظها على رشاقتها قالت: “باكل كل حاجة بس بكميات قليلة وأحاول ما كلش بالليل أو قبل النوم بـ3 أو 4 ساعات”.

وأكدت ميرهان أنها تمت خطبتها لمدة عام، ولكن في النهاية لم يكتمل الأمر وتم إلغاء الخطبة قبل حفل الزفاف، مشيرة إلى أن والدتها ساندتها بعد انتهاء الخطبة، قائلة: “ماما اتبسطت وقالت لي الحمد لله”، موضحة أنها أخبرتها أنها تستحق الأفضل: “عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم”، مؤكدة أنه كان من المفترض أن يقام حفل الزفاف في شهر شباط (فبراير) المقبل لكن الأمر لم يتم، موضحة أنها تحاول أن تفصل حياتها الشخصية عن عملها حتى لا يؤثر الأمر عليها.

وأكدت أنها ليست شخصاً ضعيفاً يميل إلى البكاء ولكنها فقط تحتاج إلى أن تكون بمفردها لفترة من الوقت لعدم رغبتها في سماع حديث الآخرين، مشددة على عدم تفضيلها الضعف والاستسلام والانهزام، قائلة: “هذه هي الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كبد”.

وفي ردها على سؤال حول شعورها بعد ارتباط خطيبها بشيرين عبد الوهاب، قالت ميرهان حسين: “معرفش مين حبيب مين؟ ومعرفش مين بيعمل إيه؟ أنا هاتكلم عن نفسي، أنا كان بقالي سنة مخطوبة وكان الفرح المفروض في فبراير ومحصلش نصيب، أنا تمام وده نصيب ومفيش حق عايزة أخده خالص، وأؤمن إن الطيبين للطيبات وكل شيء في الدنيا نصيب ومش شرط حاجة أكون عايزاها في وقت معين تكون هي الصح ليّا و”عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم”.