شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بين السطور الحلقة الأولى.. خطايا الماضي تطارد صبا مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة صبا مبارك قضايا إنسانية واجتماعية مثيرة للجدل من خلال أحد البرامج التلفزيونية، حيث تجسد شخصية الإعلامية الشهيرة هند سالم، التي يطاردها الماضي بخطايا قديمة، وذلك من خلال أحداث مسلسل بين السطور الذي يُعرض حالياً على قناة ON.

وتقدم صبا مبارك شخصية هند سالم كامرأة من لحم ودم، فهي أمام الكاميرا تمثل واجهة إعلامية محترفة ومتمكنة من أدواتها، وفي الكواليس شخصية قوية ومسيطرة على كل من حولها، لكنها بعيدًا عن كل هذه الأجواء، هي امرأة تحمل من الضعف بقدر ما تحمل من القوة بالعودة إلى ماضيها تتكشف لنا الكثير من الحقائق المثيرة للجدل والتي لا تختلف كثيرًا عن القضايا التي تتناولها هند نفسها في برنامجها.

ففي أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، يطارد هند ماض غامض، يبدو أنه يحمل قصة حب قد انتهت نهاية مؤلمة، ثم زواج قد تعكّر صفوه في بدايته بسبب إجراء هند لعملية إجهاض، لكي تحافظ على مصيرها المهني كمذيعة طموحة مازالت في بداية مشوارها وتريد خلق مكانة مميزة لها، لا تشمل قيامها بدور الأم. فما الذي سيتكشف لاحقاً؟ وهل ما زال الماضي يحمل المزيد من المفاجآت؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث القادمة من المسلسل.

مسلسل بين السطور يعرض يوميا على قناة ON الساعة 8 مساء، ويضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.