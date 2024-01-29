شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بين السطور الحلقة الأولى.. التحقيق بمقتل بطل العالم فى الرماية محمد علاء جمايكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل بين السطور، بطولة الفنانين صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on، تحقيق فى مقتل جمال عبد الكريم بطل لعبة الرماية الذى يجسده الفنان محمد علاء جامايكا حيث استدعت النيابة المذيعة هند سالم - صبا مبارك، ويحقق فى الحادث الفنان على الطيب الذى يجسد دور ضابط التحقيق.

وخلال أحداث الحلقة شهدت منافسة شرسة بين سلمى أبو ضيف - ملك هشام المذيعة وبين هند سالم - صبا مبارك على جائزة أفضل مذيعة فى العام.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين