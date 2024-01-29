شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور الحلقة 1.. صبا مبارك تجهض طفلها خوفًا على مستقبلها الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل بين السطور، بطولة الفنانين صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on، ظهور خلاف أسرى قوى بين أحمد فهمى - وزوجته صبا مبارك بسبب رفضها عدم الإنجاب وإصرارها على إجهاض طفلهما من أجل خوفها على إنها كونها كذيعة لامعة ومشهورة وهو ما دفعها أن تكون شخص أنانى وتفكر فى مستقبلها المهنى فقط، وهو ما جعل حدوث خلاف بينهما على أشده وانقلبت حياتهما رأسًا على عقب.

كما شهدت الحلقة أيضًا إلغاء برنامجها التليفزيونى وتهديد مستقبلها المهنى، وسحب برنامجها لإعطائه للمذيعة ملك هشام شهاب - سلمى أبو ضيف، ووقع عليها صدمة كبيرة بسبب منافستها الجديدة.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين