هذا ما حققته أغنية جوزيف عطية الجديدة "حضر حالك "

ميرنا وليد - بيروت - وصلت أغنية الفنان اللبناني جوزيف عطية " حضر حالك " التي طرحها منذ أيام الى ما يقارب النصف مليون مشاهدة والأغنية من اخراج المخرج اللبناني كفاح الذي أظهر جوزيف عطية بصورة بعيدة عن صورة الفنان المعتادة بل أدخله إطار الأكشن في سكريبت مليء بالإثارة والحماس وحركات قتالية أظهرت قوّة عطية بالتمثيل بلقطات أشبه بتصوير الافلام العالمية.
"حضّر حالك" من كلمات عادل رفول، ألحان توزيع وسيم بستاني، مكس-ماسترينغ جوزيف حنا.
اللافت أن الأغنية والكليب يلاقيان اعجاب الجمهور الأمر الذي يظهر من خلال أرقام المشاهدة التي تزيد بنسبة ملحوظة يومًا بعد يوم.
نذكر انه ليس التعاون الاول لعطية مع المخرج كفاح بل جمعهم من قبل عمل بعنوان "خط احمر"،
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