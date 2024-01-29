أوبرا وينفري لقبت بـ ملكة جمال العالم وكانت أغنى أميركية من أصل أفريقي في القرن العشرين

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد أوبرا جيل وينفري، والمعروفة غالبًا باسم أوبرا، وهي مقدمة برامج حوارية أميركية، ومنتجة تلفزيونية، وممثلة، ومؤلفة.

اشتهرت ببرنامجها الحواري، عرض أوبرا وينفري، الذي تم بثه من شيكاغو، والذي كان البرنامج التلفزيوني الأعلى تقييمًا من نوعه في التاريخ واستمر في المشاركة الوطنية لمدة 25 عامًا، من عام 1986 إلى عام 2011. أُطلق عليها لقب "ملكة جمال العالم". All Media"، كانت أغنى أميركية من أصل أفريقي في القرن العشرين، وكانت ذات يوم الملياردير الأسمر الوحيد في العالم، وأعظم فاعل خير في تاريخ الولايات المتحدة. وبحلول عام 2007، تم تصنيفها أحيانًا على أنها المرأة الأكثر تأثيرًا في العالم .