ميرنا وليد - بيروت - قامت مذيعة الراديو الأميريكة بريانا مونيجين برفع دعوى قضائية ضد مغني الراب الشهير 50 Cent بتهمة رميه لميكروفون على رأسها وذلك أثناء حفله في صيف 2023 الماضي، مما سبب لها إصابات خطيرة وكبيرة .

إتهمت مقدمة البرنامج 50 Cent، وشركته G-Unit Touring، ومالك الساحة AEG بالإهمال وتطالب بمحاكمة أمام هيئة محلفين.

قام "فيفتي سينت" برمي الميكروفون في حفله في آب الماضي بعد أن غضب من استخدامه لميكروفون مخرب مرتين، وعندما استلم الثالث، قام برمي الثاني على أحد العاملين، وهو ما ظهر في فيديو منشور العام الماضي.

واصطدم برأسها ومعصمها وبعد ذلك تم نقلها إلى المستشفى بسيارة إسعاف وعولجت من إصابات، بما في ذلك "ارتجاج في المخ وتمزق في جبهتها وألم في معصمها الأيسر". واشتكت من "دوخة وصداع وحساسية للضوء والصوت وغثيان".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن قام فيفتي سنت برمي الميكروفون على رأس مذيعة الصيف الماضي .. الأخيرة تقاضيه قانونياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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