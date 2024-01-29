نبيل الحلفاوي يعلق على خروج المنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الإفريقية

ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري نبيل الحلفاوي على خروج المنتخب المصري من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح ليلة أمس، وطالب بإقالة المدرب روي فيتوريا .



وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه : "معه فريق نصفه محترفون في أوروبا لم يبخل أحدهم بنقطة عرق فحقق أسوأ نسخة على الإطلاق أمام أسهل مسار واجهناه في أمم إفريقيا مقابل 200000 دولار شهريا 18xشهر= 3مليون و600 ألف دولار".

وتابع نبيل الحلفاوي: "أظن كده اتعشت وزيادة. لن نصادف مثل هذا السفه في أي مكان آخر. كفاية ... مدير فني وطني ... والنهارده قبل".

