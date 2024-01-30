بإطلالة شبابية غادة عبدالرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة غادة عبدالرازق الأنظار إليها في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تواجدها في باريس. وشاركت غادة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا لها وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

وانهالت عليها التعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "يا حظ شوارع باريس، القمراية من جوة ومن برة جمال وأناقة، ملكة، كتير بحبك". وتخوض النجمة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المُقبل 2024 بمسلسل "صيد العقارب".

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، سيمون، رياض الخولي، أحمد ماهر، ماجد المصري، منال سلامة، محمد علاء، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

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