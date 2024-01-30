كشف مشهور سناب شات سعود القحطاني، عن مشكلة حدثت له خلال مباراة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي، في بطولة كأس موسم الرياض.

وكان القحطاني يجلس على مقعده خلال مشاهدة المباراة، عندما اقتربت منه فتاة تعمل “منظمة” وسألته عن رقم مقعده.

وعندما أظهر لها رقم المقعد، طلبت منه النزول إلى أسفل لإحضار الكود.

ورفض القحطاني النزول والتحرك من مقعده، فقامت الفتاة بإحضار بعض المنظمين لإخراجه.

وعندما شاهد المنظمون القحطاني، قالوا للفتاة: “هذا له شأن كبير!”.

وبعد أن دخلت الفتاة، نظر إليها القحطاني وقال لها: “أكيد تفشلتي، والله إنك تفشلتي”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سعود القحطاني يكشف عن موقف حدث بينه وبين فتاة منظمة لمباراة الهلال.. وهذا ما فعله المنظمين عندما حضروا لإخراجه من الملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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