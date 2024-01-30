كيانو ريفز يمشي بالعكازين وكمادات الثلج على ركبته أثناء استراحة التصوير

ميرنا وليد - بيروت - شوهد كيانو ريفز على عكازين وهو يسير على عكازين في موقع تصوير فيلمه الأخيرن وكان الممثل البالغ من العمر 59 عامًا، قد وضع أيضًا كيسًا من الثلج على ركبته أثناء استراحة أثناء تصوير الفيلم القادم Good Fortune مع الممثل سيث روجن.



وتم تصوير ريفز في لوس أنجلوس وهو يمشي على عكازين بينما كان روجن، ينظر إلى هاتفه، ارتدى ريفز معطفًا بيجًا وسروالًا رماديًا وزرًا أبيض لأسفل وربطة عنق خضراء.

يقوم عزيز أنصاري بإخراج وبطولة فيلم Good Fortune، إلى جانب ريفز وروجين وكيكي بالمر، لا تزال فرضية الفيلم الكوميدي طي الكتمان.

تم الإعلان عن الفيلم في نيسان 2023. في ذلك الوقت، قال جو دريك، رئيس مجموعة Lionsgate Motion Picture Group، في بيان لـ الموعد النهائي: "لقد وجدنا بالفعل حظًا سعيدًا مع هذا الفيلم".

"نحن نحب السيناريو ونؤمن بقوة بعزيز كممثل ومخرج. وتابع دريك: "وعندما تضيف سيث وكيانو - وهما موهبتان عالميتان مذهلتان - إلى جانب عزيز، فإن هذا لديه القدرة على أن يكون فيلمًا مميزًا جدًا بالنسبة لنا". "لقد تحركنا بسرعة للحصول على هذا المشروع بمجرد توفره."

بعد وقت قصير من الإعلان، تم تعليق الإنتاج في أيار بسبب إضراب الكتاب، حسبما ذكرت صحيفة هوليوود ريبورتر.