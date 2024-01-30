بفيديو من كواليس التصوير..رانيا يوسف تحمس الجمهور لمسلسل "بقينا اثنين"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية رانيا يوسف صور و مقاطع فيديو مع الجمهور من كواليس تصوير أخر أعمالها و هو مسلسل "بقينا اثنين"، وذلك عبر حسابها الخاص، وحمست الجمهور من خلال هذا المنشور معلقةً بالقول : "مسلسل بقينا إثنين قريباً".



وفي وقت سابق، تحدثت رانيا يوسف لأول مرة عن طبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخراً، مؤكدة أنها ليست عملية تجميلية، مثلما روّج البعض.

وقالت في أول تعليق لها: "الحمد لله كان عندي مشكلة صحية، وعملت العملية وعدت على خير الحمد لله، ودلوقتي أنا كويسة جدًا الحمد لله". وأكملت: "مش عملية تجميل ومالهاش دخل بعمليات التجميل خالص، والحمد لله عدت على خير وبشكر كل الجمهور لسؤالهم عني".

