كريستيانو رونالدو يعلق باللغة العربية.. والجمهور يتساءل حول إمكانية إعتناقه الإسلام

ميرنا وليد - بيروت - شارك لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له وهو يستعرض عضلاته وجسمه الرياضي وعلق لأول مرة على الصورة باللغة العربية اذ كتب : "شاكراً للنعم" وحسب المعلومات فإن كريستيانو أراد أن يعلق باللغة العربية عن قصد بعدما لاحظ محبة الجمهور العربي له وكم ان هناك اهتمام كبير به منذ انتلاقه للعيش في المملكة العربية السعودية وتمييزه عن كل اللاعبين الذين انتقلوا بعده منهم كريم بزيما ونيمار جونيور.



وعلق الجمهور متسائلا ان كانت اقامة كريستيانو في المملكة أثرت عليه دينياً ورأى البعض ان هناك احتمالاً كبيراً في أن يقرر اعتناق الاسلام بينما البعض الاخر رأى انه يبدي احترامه للشعب العربي لكن هذا لا يعني انه سيغير معتقداته.