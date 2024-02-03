شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. أحمد مكى وأكرم حسنى ونيللى كريم نجوم الضحك هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسابيع قليلة على حلول شهر رمضان المبارك، وبدء الموسم الدرامى لعام 2024 الذى يشهد عرض العديد من المسلسلات الجديدة المتنوعة بمختلف التيمات والتي تقدمها المتحدة للخدمات الإعلامية على قنواتها المختلفة، ولا يخلو موسم رمضان كل عام من الأعمال الكوميدية التي ينتظرها الجمهور من أجل الضحك والخروج من ضغوطات الحياة.

ويشهد موسم رمضان 2024 عرض عدد من المسلسلات الكوميدية، فمنها من 15 حلقة والتي أثبتت التجربة أن هذه النوعية تناسب تقديم الكوميديا بشكل كبير، وكذلك من نوعية الـ 30 حلقة، ومن أبرز النجوم الذين يقدمون في شهر رمضان هذا العام، أحمد مكى، أكرم حسنى، نيللى كريم.

أحمد مكى يستمر في تواجده بدراما رمضان ويستكمل سلسلة الكبير أوى الشهيرة اذ يقدم هذا العام الجزء الثامن مع أفكار كوميدية جديدة ومعاصرة، والعمل يشارك في بطولته رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجي.

أكرم حسنى يعود لدراما رمضان هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث يقدم مسلسل "بابه جه" من 15 حلقة ليحجز مكانه ضمن نوجوم الكوميديا في رمضان 2024، ويشارك في بطولة العمل نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وتأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر ويظهر بدور هشام رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

نيللى كريم قررت هذا العام خوض تجربة الكوميديا بعد 3 سنوات من تقديمها "بـ 100 وش" الذى حقق نجاحاً كبيراً، حيث تقدم نيللى في رمضان المقبل مسلسل "فراولة" والذى تظهر فيه بدور ابنة بواب وتعيش رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية حتى تصبح سيدة مجتمع، والعمل يشارك في بطولته شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد على وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.