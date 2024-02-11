ابنة عمرو دياب ولقاء الخميسي جريئتان.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين عبد العزيز

خطفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الأنظار إليها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، بإطلالة جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

إنجي كيوان

خطفت الفنانة وعارضة الأزياء إنجي كيوان، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها أحدث إطلالة كاجوال لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الجمال ليس أن يكون لديك وجه جميل بل أن يكون لديك عقل وقلب جميل والأهم من ذلك روح جميلة".

جنا عمرو دياب

ظهرت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بصحبة صديقتها.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورة لها خلال احتفالها بعيد الحب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل عيد حب والحب دايما يملأ قلوبنا بالخير.. ويجمع الأمة العربية ويوحدها ويقويها وينصرها على من يعاديها".

صفاء جلال

الفنانة صفاء جلال، ظهرت أمام البحر في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اسكندرية ماريا وترابها زعفران المنتزه اسكندرية مع عيلتي الجميلة".

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

ميرنا نور الدين

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.