نوال الزغبي تحصد نجاحاً بالملايين في “بحكي عنك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، رقمًا مميزًا بأغنيتها الجديدة “بحكي عنك”​، إذ تخطى فيديو الأغنية الـ 3 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

أغنية “بحكي عنك” تحافظ منذ صدورها على مراتب متقدّمة بالتراند على موقع يوتيوب في عدد من البلدان العربية ومن بينها لبنان ومصر والسعودية والمغرب.

وتنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات لعدد كبير من المتابعين يستمعون للأغنية ويقومون بحركات تعبيرية تعبّر عن الكلمات التي حملت الكثير من الحب والرومانسية.

أغنية “بحكي عنك” من كلمات عمر المصري وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو المصري وعمرو الشاذلي.

وتميّزت الأغنية باللون الرومانسي الذي انعكس في الـLyrics Video بعدسة سعيد محمد الذي اختار أن تصوّر “النجمة الذهبية” مشاهد تحت زخّات المطر في العتمة، وهي محاطةً بمجموعة من الرجال “الغرباء” من دون أن يعني أحدهم لها شيئاً، لأن اشتياقها هو لحبيبها الغائب فقط.