بالفيديو – يحيى الفخراني “يوتيوبر” في “عتبات البهجة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “العدل غروب”، الإعلان التشويقي لمسلسل “عتبات البهجة”، الذي يعود به النجم الكبير يحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات منذ قدم عام 2021 مسلسل “نجيب زاهي زركش”.

وظهر الفخراني في البرومو الدعائي للمسلسل في دور يوتيوبر، يدفعه حب الشهرة والمكاسب المادية إلى الوقوع في مشكلات وأزمات ينتج عنها القبض عليه.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدرما الاجتماعية حول أحد الأجداد وعلاقته بأحفاده، وهو مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة: جومانا مراد، صلاح عبدالله، يوسف عثمان، هشام إسماعيل، وفاء صادق، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة، الذي يعود للتعاون مع الفخراني في الدراما مرة أخرى بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل “يتربى في عزو” عام 2007.

كما اجتمع أبو عميرة مع الفخراني في مسلسل “جحا المصري” عام 2002، وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائي للعمل معًا مرة أخرى في مسلسل “عتبات البهجة”.